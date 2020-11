Liebe Leserinnen und Leser,



Sie wundern sich vielleicht, dass Sie den Newsletter heute von mir bekommen – und nicht von meinem Kollegen Marcel Roth. Aber wie er im gestrigen Newsletter schon angedeutet hat, brauchte er heute einfach eine Auszeit. Denn er arbeitet aus dem Homeoffice und seine Kinder sind Quarantäne-bedingt auch zu Hause ... Darum bin ich eingesprungen, morgen schreibt er Ihnen aber wieder.



Kommen wir nun zu den Themen dieses Newsletters. In Berlin ist heute über eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes abgestimmt worden. Tausende haben dagegen am Brandenburger Tor demonstriert und leider lief der Protest nicht friedlich ab. Was genau am Gesetz geändert wurde und was das bedeutet, fasse ich in diesem Newsletter für Sie zusammen.