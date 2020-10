Guten Abend liebe Leserinnen, liebe Leser,



jetzt startet sie – die lang erwartete, oft geforderte und als Grundlage für eine Abschätzung der Corona-Lage wichtige, repräsentative Dunkelzifferstudie zur Verbreitung des Corona-Virus in Deutschland.



In der Studie sollen vor allem die folgenden Fragen geklärt werden: Wie ist die tatsächliche Verbreitung des Virus in Deutschland? Wie hoch ist die Immunität? Wie groß ist der Anteil von Infektionen ohne Symptome? Wie hoch ist die tatsächliche Sterberate und was sind die Risikofaktoren für einen schweren Verlauf in der Bevölkerung? Was das genau heißt und bis wann Ergebnisse vorliegen – alles das möchte ich Ihnen heute im Newsletter vorstellen.



Außerdem haben mich Fragen zu den Corona-Tests erreicht. Auch dazu will ich versuchen, eine Antwort zu finden.



Wir haben also viel vor, wir starten direkt mit den aktuellen Zahlen in Deutschland. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit mir gemeinsam durch die Themen zu gehen.