Corona-Daten-Newsletter | Mittwoch, 3. März 2021 Bund und Länder beraten

Es ist Mittwoch, die Fallzahlen liegen erwartungsgemäß höher als in den Tagen nach dem Wochenende: Dem Robert Koch-Institut (RKI) wurden 9.019 neue Corona-Fälle aus ganz Deutschland gemeldet, gestern waren es knapp 4.000, vor einer Woche waren es gut 8.000.



In drei Ländern ist die Zahl der Neuinfizierten vierstellig: Nordrhein-Westfalen (1.867), Bayern (1.696) und Baden-Württemberg (1.085).



Die Inzidenz liegt für ganz Deutschland bei 64. Auf Länderebene gab es in Thüringen in den vergangenen sieben Tagen die meisten Fälle pro 100.000 Einwohnern: 124. In Sachsen-Anhalt ist der Inzidenzwert weiterhin am zweithöchsten mit 86, gefolgt von Bremen (75). Im Vergleich zur Vorwoche ist die Inzidenz in Thüringen und Sachsen-Anhalt um fünf gestiegen.



Insgesamt sind deutschlandweit bisher 70.881 Menschen im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gestorben. Zum Vergleich: Das sind mehr Menschen als etwa in Plauen oder Weimar leben.



Trotz hoher Inzidenzwerte fordert der Präsident des Verbandes der Wirtschaft, Hartmut Koch, Öffnungen. Man dürfe sich nicht nur auf den Inzidenzwert konzentrieren.