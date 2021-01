Corona-Daten-Newsletter | Mittwoch, 20. Januar 2021 Die Beschränkungen bis zum 14. Februar

In Sachsen-Anhalt sollen die neuen Beschlüsse am Montag umgesetzt werden. Das hat Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) angekündigt. In Thüringen sollen die neuen Regeln voraussichtlich ab Dienstag gelten. Auch in Sachsen sollen die Änderungen im Laufe der nächsten Woche angepasst werden.