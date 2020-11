In Geschäften sind Masken nun schon lange Pflicht. In Zukunft sollen sie auch vor Geschäften und auf Parkplätzen getragen werden.

In Geschäften sind Masken nun schon lange Pflicht. In Zukunft sollen sie auch vor Geschäften und auf Parkplätzen getragen werden. Bildrechte: MDR/Unsplash/Adam Nieścioruk

Gestern ging es im Newsletter um Antworten auf Fragen rund um Masken und deren Zertifizierung. Dabei gab es auch Hinweise von Virologe Alexander Kekulé von der Uniklinik Halle. In einem Interview mit der Rheinischen Post (€) hat Kekulé nun kritisiert, dass es in den Ländern unterschiedliche Regelungen bei der Maskenpflicht gibt. Er hat sich für eine bundeseinheitliche Maskenpflicht ausgesprochen.



Er sei zudem für eine schärfere Maskenpflicht in Geschäften. Es komme noch immer vor, dass Verkäufer ohne Maske hinter Acrylglasscheiben stünden. Aerosole verbreiteten sich aber im ganzen Raum.



Neuigkeiten zur Maskenpflicht gibt es heute vom Bund-Länder-Treffen zu den Corona-Maßnahmen aus Berlin. Dazu mehr nach dem Blick auf die aktuellen Zahlen.