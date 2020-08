Corona-Daten-Newsletter | Mittwoch, 19. August 2020 Mehr Corona-Tests = mehr Fälle? Warum es nicht so einfach ist

Nachdem die Corona-Fallzahlen zunächst gesunken waren, gehen sie seit der 28. Kalenderwoche (also Anfang Juli) wieder in die Höhe. Seitdem ist die Zahl der Neuinfektionen von 2.990 auf 6.909 pro Woche gestiegen – das macht in dem Zeitraum ein Plus von etwa 131 Prozent. Die Anzahl der Tests hat sich in dieser Zeit allerdings nur um rund 32 Prozent erhöht (von 510.103 auf 672.171). Der Anstieg bei den Neuinfektionen ist also deutlich höher als bei den durchgeführten Tests.