Ihnen gefällt der Newsletter? Empfehlen Sie ihn gern weiter. Wenn Sie in Zukunft den Newsletter bequem und regelmäßig in Ihrem Mailpostfach erhalten wollen, können Sie sich kostenlos hier dafür anmelden .

Laut Robert Koch-Institut (RKI) wurden in Nordrhein-Westfalen seit gestern 2.189 neue Corona-Infektionen gemeldet, in Bayern 1.222. In Baden-Württemburg waren es 973 und 822 in Berlin.