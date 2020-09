Bildrechte: imago images/Jens Schicke | Grafik MDR

Guten Abend liebe Leserinnen, liebe Leser,



wo stehen wir in der Corona-Krise und wie soll es für uns alle weitergehen? Über diese Frage wurde in den vergangen Tagen politisch diskutiert und entschieden. Der Bund und die Ministerpräsidenten der Länder haben sich auf Obergrenzen geeinigt – je nach Infektionsgeschehen in den Regionen, für öffentliche und private Feiern – sowie auf Bußgelder bei Falschangaben bei Restaurantbesuchen fest. Auch heute sprach Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Generaldebatte im Bundestag zum Haushalt von einer "schwierigen Phase", die auf Deutschland in den kommenden Monaten zukomme.

Aber was heißt das für uns nun konkret? Sachsen-Anhalt sieht zum Beispiel keinen Bedarf an einer Neujustierung seiner Corona-Maßnahmen, will zum Beispiel die Bußgelder bei Falschangaben auf Adresslisten nicht umsetzen – denn diese Listen sind dort gar nicht mehr vorgeschrieben. Das Land hält angesichts der niedrigen Infektionszahlen eher an dem Plan fest, schrittweise die Maßnahmen zu lockern. Und auch Sachsen äußerte sich ähnlich. Man habe schon alle notwendigen rechtlichen Voraussetzungen für die Eindämmung der Pandemie.



Die Fragen, die bei dieser Diskussion immer im Raum stehen: Ist das angemessen? Welche Folgen haben die Maßnahmen? Und das das nicht nur Politiker beschäftigt, sondern auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, das lese ich aus Ihren vielen Zuschriften heraus.



Deswegen möchte ich heute gern mit Ihnen auf die unterschiedlichen Positionen blicken.

Ihnen gefällt der Newsletter? Empfehlen Sie ihn gern weiter. Wenn Sie in Zukunft den Newsletter bequem und regelmäßig in Ihrem Mailpostfach erhalten wollen, können Sie sich kostenlos hier dafür anmelden.

Sie kennen das ja schon: Zuerst der Blick auf die aktuellen Infektionszahlen. Und auch heute werde ich die Patientinnen und Patienten, die intensivmedizinisch behandelt werden müssen, mit in die Übersicht aufnehmen.