Corona-Newsletter | Mittwoch, 17. Juni 2020 Die Sache mit den Schulen: Kompliziert und anstrengend

haben Sie heute auch so geschwitzt? Bei mir lag es nicht nur an Wetter, Home-Office und Kinderbetreuung – sondern auch am Nachdenken über Ihre E-Mails und die Fragen zur Corona-Warn-App. Unten beantworte ich einige davon nach bestem Wissen und Gewissen. Jetzt muss ich ein paar Gedanken zu Familien mit Kindern los werden. Schön, dass Sie dabei sind.

In Magdeburg sind zehn Schulen geschlossen. In Weida und Schmalkalden in Thüringen eine, ebenso in Augustusburg in Sachsen. Und im Kreis Gütersloh in Nordrhein-Westfalen sind heute alle Schulen und Kindergärten geschlossen worden. Ich glaube, ich kann ruhigen Gewissens schreiben, dass tausende (wenn nicht zehntausende) Kinder in Deutschland wieder Zuhause sind und dort lernen müssen.



Das ist für Eltern und Kinder ein Drama.



Wie Familien mit der Situation umgehen – dazu hatte Anfang Mai die deutschlandweit größte Befragung von Eltern zum Thema "Homeschooling" ("Distanzlernen" finde ich ja den passenderen Begriff) ihre Ergebnisse veröffentlicht. Die Umfrage hatte Professorin Raphaela Porsch von der Uni Magdeburg organisiert. Sie hat mir vorhin drei Fragen per E-Mail beantwortet.