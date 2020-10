Guten Abend liebe Leserin,

Guten Abend lieber Leser,



ich war heute Mittag etwas überfordert: Sie haben mir so viele E-Mails wie noch nie geschickt. Falls ich einem von Ihnen noch nicht geantwortet habe: Ich versuche, das nachzuholen.



Ich will mich auch nicht beschweren, ich finde es derzeit sehr angenehm, per E-Mail zu kommunizieren: Wir sind dabei nicht so unter Druck, sofort zu antworten (wie bei Whatsapp und Co.) und können uns so entspannter austauschen. Den wir sind ja hier tatsächlich eine kleine Newsletter-Community.



An vielen Stellen lasse ich Sie heute zu Wort kommen. Wir schauen außerdem auf das, was die Bundeskanzlerin, 14 Ministerpräsidenten und zwei Ministerpräsidentinnen beschlossen haben. Und klar: Wir gratulieren Chemnitz zum Titel "Europäische Kulturhauptstadt 2025".