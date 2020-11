Die Zahlen steigen weiter, aber nicht so schnell wie bisher. Darin sind sich Analysen aus Hessen und vom Süd-West-Rundfunk (SWR) sowie von der "Zeit" (€) einig. Zu den Faktoren gehört einerseits sicher der Lockdown und ein echter Rückgang der Infektionen, aber es spielen noch weitere Faktoren bei den Zahlen eine Rolle.



1. Lockdown: Menschen bleiben tatsächlich zuhause.



Für Hessen hat die "Hessenschau" Passanten-Daten aus Fußgängerzonen im Detail ausgewertet. In der Kalenderwoche 38 im September waren etwa normal viele Menschen in hessischen Fußgängerzonen unterwegs. Seitdem nimmt die Zahl stetig ab. In der vergangenen Woche waren 20 Prozent weniger Menschen unterwegs. Aber auch schon mit der Ankündigung des Lockdowns sind die Menschen laut der Auswertung weniger in den Innenstädten unterwegs gewesen. Ende März waren allerdings gute 77 Prozent weniger Menschen in Hesssens Fußgängerzonen als zu normalen Zeiten gezählt worden.



Die Daten stammten vom Portal HyStreet. Ähnliche Daten sammelt das Portal überkleine Laserzähler für Jena (Löbderstraße), Erfurt (Schlösserstraße), Dresden (Prager Straße Nord) und Leipzig (Grimmaische, Hain- und Petersstraße). In allen drei Städten liegen die Passentenzahlen für die ersten Novembertage sichtbar unter dem Medianwert, also dem historischen mittleren Passantenaufkommen.



2. Der R-Wert ist nicht zuverlässig.



Das RKI berechnet den R-Wert nicht aus den tatsächlich gemeldeten Fallzahlen, sondern aus dem "Nowcast", einer Prognose der aktuellen Fallzahlen, die Verzögerungen im Meldeverlauf berücksichtigen soll. Das schreibt die "Zeit" und resümiert: "Diese Schätzung jedoch scheint in den vergangenen Tagen nicht besonders akkurat gewesen zu sein." Außerdem brauche man den R-Wert nicht. Der Blick auf die Neuinfektionen würde reichen.



3. Die Testbedingungen haben sich verändert.



Ich habe Ihnen gestern gezeigt, dass Testlabore und auch Gesundheitsämter nicht mehr mit ihren Aufgaben hinterherkommen. Auch dass sich die Empfehlung des RKI zur Teststrategie geändert hat: Um die Nachfrage an die Kapazitäten anzupassen, sollen Menschen mit eindeutigen Corona-Symptomen bevorzugt getestet werden, außerdem Risikogruppen. Dadurch können Corona-Fälle "durchrutschen". Die Laborüberlastung könnte zumindest zu Verzögerungen bei der Meldung von Fällen führen.