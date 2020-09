Corona-Daten-Newsletter | Donnerstag, 3. September 2020 Bereitet Corona Ihnen finanzielle Probleme?

Glücklicherweise gibt es aber in der gesamten Corona-Krise auch positive Geschichten, von denen ich Ihnen gerne erzählen möchte. Und zwar ebenfalls mit Blick auf die finanzielle Situation:

Ab Herbst soll bei Autohersteller Opel in Eisenach wieder im Zwei-Schicht-Betrieb gearbeitet werden, weil die Nachfrage steigt. Vor allem die Automodelle "Grandland X" und seine Hybridvariante kämen laut Opel-Chef Michael Lohscheller gut an. Im März war die Produktion wegen der Corona-Pandemie vorübergehend eingestellt worden. Seit Juni läuft sie im Ein-Schicht-Betrieb.

Die Halloren Schokoladenfabrik in Halle hat eine positive Zwischenbilanz während der Corona-Krise gezogen. Das Hauptgeschäft liefe über die Supermärkte und die hatten auch während des Lockdowns geöffnet. Demzufolge verbessert sich die wirtschaftliche Situation des Unternehmens. Zwei Jahre zuvor war beinahe Schluss gewesen. Das Unternehmen hat damals viel Verlust gemacht und musste Tochterfirmen verkaufen.

Insgesamt soll es drei Bieter für die Weiße Flotte aus Dresden geben. Die Schweizer United Rivers AG wurde dabei dem Bundeskartellamt am 25. August als Prüffall zum "Erwerb der Vermögensgegenstände" der Sächsischen Dampfschifffahrts GmbH und deren Tochterunternehmen gelistet – jetzt wurde grünes Licht gegeben. Nach Angaben des Kartellamtes hat sich das Schweizer Unternehmen im Vorfeld bereits mit dem Freundeskreis der Weißen Flotte in Verbindung gesetzt, um das Konzept für eine mögliche Übernahme zu präsentieren. Dieses sei "äußerst vielversprechend", hieß es. Die Sächsische Dampfschiffahrt hatte Anfang Juni 2020 Insolvenz anmelden müssen. Niedrigwasser in den Vorjahren, die coronabedingte Stilllegung der Elbeschifffahrt und unternehmerische Fehlentscheidungen hatten zur Zahlungsunfähigkeit geführt.

Wenn Sie möchten: Schreiben Sie mir gerne Ihre Erfahrungen und Geschichte an unsere E-Mail (corona-newsletter@mdr.de). Hat die Corona-Krise finanzielle Auswirkungen auf Sie und Ihren Job? Oder geht es Ihnen glücklicherweise vergleichsweise gut, weil Sie beispielsweise in einer Branche arbeiten, die nicht so stark von den Eindämmungsmaßnahmen betroffen ist? Ich bin total gespannt von Ihnen zu lesen!

Auch an den großen Feiertagen, wie Weihnachten und in einigen Regionen der Karneval, hängen neben unserer Vorfreude viele Jobs. Gerade, wenn man beispielsweise überlegt, wie viele Personen und Unternehmen mit Ständen auf so einem Weihnachtsmarkt stehen und dort wichtige Einnahmen erzielen.