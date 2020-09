Corona-Daten-Newsletter | Mittwoch, 2. September 2020 Corona: Diese Rolle spielen Ihre Kinder

Laut Munro können Schulen geöffnet werden, es sollte sich aber an ein paar Regeln gehalten werden. Zum Beispiel, dass feste Kohorten gebildet werden, die sich nicht mischen. Außerdem sollten alle viel draußen sein. Er kommentiert: "Es gab in Europa eigentlich kein Land, in dem es nach der Öffnung von Schulen einen deutlichen Anstieg von Fällen in der Gesamtgesellschaft gegeben hat, wenn die Öffnung bei insgesamt niedrigen Fallzahlen stattfand."



Munro kritisiert, dass immer wieder von Schulschließungen geredet wird. Denn die würden mit erheblichen Schäden für die Kinder einhergehen: "Ich will nur sagen: Wir öffnen oder lassen auch andere Bereiche der Gesellschaft offen, weil wir sie für notwendig halten", so der Forscher. Er würde sich wünschen, dass Kinder höher priorisiert werden.