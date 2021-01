Corona-Daten-Newsletter | Mittwoch, 13. Januar 2021 Von allem etwas weniger – und von manchem zu viel

Guten Abend, liebe Newsletterfreunde,



es gibt gute und es gibt leider weniger gute Nachrichten.



Die Zahl der Neuinfektionen, vor allem in unseren drei Bundesländern, ist immer noch auf hohem Niveau. Die Anzahl derjenigen, die an oder mit dem Coronavirus gestorben sind, leider auch. Und die Werte, wie sie sich über Weihnachten und Neujahr entwickelt haben, werden langsam aussagekräftiger.



Und dann steht natürlich die große Frage im Raum: Wie lang werden wir mit Vorsichtsmaßnahmen und Kontaktbeschränkungen, Schulschließungen und Shutdowns leben müssen? Das bewegt ziemlich viele Ihnen – und uns auch hier in der Redaktion.



Aber: Seit etwa zwei Wochen sieht man einen Rückgang der Covid-19-Intensivpatienten in den Krankenhäusern. Und die Impfungen gehen weiter und laufen zumindest in Sachsen-Anhalt ziemlich gut – wenn man die Anzahl der verimpften Dosen als Maßstab nimmt.



Die Details und den Überblick zu diesen Themen möchte ich Ihnen heute hier im Newsletter geben.