Corona-Daten-Newsletter | Mittwoch, 3. Februar 2021 Wir haben die Haare (bald wieder) schön?

Na, wie geht es Ihren Haaren so? Wenn ich in den Spiegel schaue, denke ich: "Mensch, du würdest gerne wieder den schicken Ombré-Look nachfärben lassen." Geht natürlich aktuell nicht, da die Frisörsalons geschlossen sind. Und glauben Sie mir, das selbst zu machen, ist bei mir so gar keine Option – die Story mit dem selber schief geschnittenen Pony möchte ich hier gar nicht erst anfangen.

Zum Hintergrund: Der Ministerpräsident bemerkt, dass es immer wieder zu illegalen Frisörbesuchen kommt – und will darauf reagieren. Er schließt zwar aktuell Lockerungen der Corona-Regeln aus, weil die Infektionszahlen das nicht ermöglichen. Aber er stellt in Aussicht, dass die bestehenden Corona-Regeln abgeändert werden könnten. So dass Frisörbesuche wieder möglich sein könnten. Es gäbe die Möglichkeit, dass das am Dienstag in die Folgeverordnung aufgenommen wird. Nach Haseloffs Argumentation ist es sinnvoller, hier eine Ausnahme mit Regeln zu formulieren, als über illegales Haareschneiden ein Verbreitungsrisiko einzugehen. In Sachsen hat Gesundheitsministerin Petra Köpping anklingen lassen, dass vielleicht leichte Öffnungen ab Mitte Februar möglich werden könnten.