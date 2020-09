Corona-Daten-Newsletter | Mittwoch, 9. September 2020 Ihre Fragen: Infektionswege, Hospitalisierung und die Frage nach der Gefährlichkeit

Und nun zu Ihren Fragen.

Wir haben das schon oft betont, aber es ist trotzdem immer wieder nötig, darauf hinzuweisen – für Sie und auch für uns selbst: Wenn wir über Studien, Untersuchungsergebnisse und Erkenntnisse berichten, dann ist das immer ein "Schnappschuss" des Forschungsstandes beziehungsweise der aktuellen Diskussion. Das heißt, er kann sich ändern und die Ergebnisse können sich vielleicht auch widersprechen.



Ein aufmerksamer Leser hat uns zu Recht kritisch darauf hingewiesen, dass das Wörtchen "möglicherweise" bei Erkenntnissen – in diesem Fall zu Verbreitungswegen des Coronavirus durch Aerosole – durchaus angebracht gewesen sei. Das stimmt. Manchmal sind wir, trotz aller Bemühungen, in der Formulierung zu absolut und vermitteln damit ein Bild von abschließender Gewissheit, die es bisher oft nicht gibt. Die Unsicherheiten zu benennen, ist ein wichtiger Aspekt in der Berichterstattung. Entschuldigen Sie bitte, wenn das nicht immer gelingt.



Aus diesem Grund: Vielen Dank für die ausführliche Mail des Lesers. Kritische Hinweise und Anmerkungen helfen uns immer weiter.



Zu dem dahinter stehenden Fakt habe ich noch einmal nachgeschaut: Angemerkt wurde, dass die Übertragung des Virus durch Aerosole und der vermehrte Ausstoß beim Singen so nicht bewiesen sei. Und in der Tat: Die WHO weist in einem Artikel vom 9. Juli darauf hin, dass es noch erhebliche Forschung zu den genauen Übertragungs- und Infektionswegen benötigt, hat aber gleichwohl die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung durch die feinen Luftpartikel mit in ihre Leitlinien aufgenommen.

Vorausgegangen war ein offener Brief von 239 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in dem die WHO dazu aufgefordert wurde.



Nun heißt es hier (frei übersetzt): "Aktuelle Erkenntnisse deuten darauf hin, dass die Übertragung von SARS-CoV-2 hauptsächlich zwischen Menschen durch direkten, indirekten oder engen Kontakt mit infizierten Menschen, durch infizierte Sekrete wie Speichel und Atemsekrete oder durch ihre Atemtröpfchen erfolgt, die beim Husten einer infizierten Person ausgestoßen werden oder wenn er niest, redet oder singt. […] Einige Ausbruchsberichte in Bezug auf überfüllte Innenräume haben die Möglichkeit einer Aerosolübertragung in Kombination mit einer Tröpfchen-Übertragung nahegelegt, beispielsweise während Chorproben, in Restaurants oder in Fitnesskursen."



Auch das Robert Koch-Institut thematisiert die Möglichkeit der Übertragung über Aerosole. In dem ständig aktualisierten Steckbrief (Stand 4. September) steht: "Beim Atmen und Sprechen, aber noch stärker beim Schreien und Singen, werden Aerosole ausgeschieden; [….] beim Husten und Niesen entstehen zusätzlich deutlich mehr Tröpfchen. Neben der steigenden Lautstärke können auch individuelle Unterschiede zur verstärkten Freisetzung beitragen. Grundsätzlich ist die Wahrscheinlichkeit einer Exposition gegenüber infektiösen Tröpfchen und Aerosolen im Umkreis von einem bis zwei Meter um eine infizierte Person herum erhöht.



Bei längerem Aufenthalt in kleinen, schlecht oder nicht belüfteten Räumen kann sich die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung durch Aerosole auch über eine größere Distanz als zwei Meter erhöhen, insbesondere dann, wenn eine infektiöse Person besonders viele kleine Partikel (Aerosole) ausstößt und exponierte Personen besonders tief einatmen. Durch die Anreicherung und Verteilung der Aerosole im Raum ist das Einhalten des Mindestabstandes zur Infektionsprävention ggf. nicht mehr ausreichend. Ein Beispiel dafür ist das gemeinsame Singen in geschlossenen Räumen über einen längeren Zeitraum, wo es z. T. zu hohen Infektionsraten kam, die sonst nur selten beobachtet werden."

Und was heißt das nun für uns? Zu allererst werden wir, bis es mehr Forschung und bessere Ergebnisse gibt, die offiziellen Empfehlungen der Wissenschaftler zum jetzigen Zeitpunkt zur Kenntnis nehmen müssen. Und hier zurzeit davon ausgegangen, dass das Virus auch durch Aerosole übertragen werden kann – und unter anderem Singen dazu beitragen kann.

Erst kürzlich hat uns ein Leser darauf hingewiesen, dass die "Krankheit an sich nicht schlimmer als eine Grippe" sei. Was das Virus gefährlich mache, sei der Umstand, dass das Virus auch von denjenigen übertragen werde, die keine Symptome haben.



Und mit dem letzten Punkt hat der Leser, zumindest nach meiner Kenntnis, Recht. Im Newsletter vom 1. September hatte ich das Thema und was der Virologe Alexander Kekulé dazu sagt schon einmal aufgegriffen.



Die Antwort auf den ersten Satz, die Krankheit sei nicht schlimmer als eine Grippe, muss etwas differenzierter ausfallen. Für alle, die es genauer nachlesen wollen: Im Newsletter vom 31. August habe ich versucht zusammenzutragen, was dazu vom Robert Koch-Institut veröffentlicht wurde.



Das RKI hat nämlich erst kürzlich die bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnisse zu diesem Thema in einer Vorabversion seines regelmäßigen epidemiologischen Berichts vorgestellt – also dem Vergleich von Grippewellen und der Covid-19-Erkrankung.



Die Autoren kommen darin zum Ergebnis, dass sich die Krankenhäuser bei steigenden Infektionszahlen im Herbst auf eine höhere Anzahl von zu beatmenden Patienten einstellen müssen, "als dies bei der gleichen Anzahl schwerer Erkrankungen während einer Grippewelle vergangener Saisons erforderlich war".



Der Virologe Alexander Kekulé hat in der aktuellen Ausgabe seines Podcasts mit dem MDR aber auch darauf hingewiesen, dass man mittlerweile ein sehr viel besseres Bild der Krankheit habe als vor Monaten. "Wir haben jetzt eher ein Abbild, was die Gesamtbevölkerung einschließlich der Jüngeren betrifft. Und da ist die Lage ganz eindeutig – das ist in diesem Podcast ja auch schon oft angesprochen worden – das ist ein Thema für ältere Menschen. Also ältere Menschen haben ein extremes Risiko und jüngere haben ein minimales Risiko und das bildet sich jetzt hier in den Zahlen ab." Gemeint sind die Hospitalisierungszahlen, also diejenigen, die im Krankenhaus behandelt werden müssen.



Und auch das RKI berichtet, dass die Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 ab 60 Jahren und dann noch einmal sprunghaft ab 70 deutlich zunehmen. "Langzeitfolgen, auch nach leichten Verläufen, sind derzeit noch nicht abschätzbar", heißt es im aktuellen Situationsbericht.



Welche Symptome und Schäden das Virus im Körper anrichten kann, das haben die Kolleginnen und Kollegen des ZDF hier in diesem Beitrag sehr anschaulich visualisiert.



Und ehrlich gesagt, besonders wohl war mir nicht beim durchscrollen. Aber das ist wohl immer so, wenn man sich Krankheitsfolgen so gebündelt anschaut.