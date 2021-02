Corona-Daten-Newsletter | Mittwoch, 24. Februar 2021 "Das Impftermin-Chaos ist einer Hightech-Nation unwürdig."

Kann Deutschland also das Digitale? Klar. Nur müssen alle an in die gleiche Richtung gehen und sich austauschen. Und klar ist auch: Die Gesundheitsämter haben derzeit andere Sorgen als das Digitale. Im laufenden Betrieb eine neue Software einzuführen, ist sehr komplex. (Es wechselt ja auch niemand einen Autoreifen während der Fahrt.)



Und dass der Datenschutz vieles verhindert – an diese einfache Erzählung kann ich oft auch nicht glauben, weil das oft nur ein Zeichen dafür ist, dass jemandem das Denken zu anstrengend ist.



Die Initiative "Wir für Digitalisierung", die die App-Entwickler der Kontakterfassungs-Apps gegründet haben, diskutiert morgen zum Beispiel mit dem Bundesdatenschutzbeauftragten Ulrich Kelber darüber. Die Frage dort ist: "Datenschutz – Hindernis für digitale Innovationen?" Wie ich Kelber kenne, ist seine kurze Antwort darauf "Nein". Wenn Sie zuschauen wollen, geht das hier.