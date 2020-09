Corona-Daten-Newsletter | Mittwoch, 16. September 2020 Ansteckungswege: Fragen und Antworten

Die Antwort von Prof. Kekulé: Einerseits ja – es sei gut vorstellbar (aber trotzdem derzeit Spekulation!), dass "Menschen, die eine große Menge Virus auf einmal inhalieren [...] schwerer erkranken." Andererseits: Ein angestecktes Kind habe zunächst eine kleinere Menge Viren in sich, die sich dann vermehrt. Eltern würden wegen des engen Kontakts, bereits von dieser kleinen Menge Viren abbekommen – und, wegen der geringen Menge Virus auf der Nasenschleimhaut, direkt beginnen, Immunität aufzubauen, bevor das Virus in der Lunge landet . "Sodass, wenn das Virus später in größerer Menge in der Lunge ankommt, die Antikörper dort schon stehen und Hallo winken," so Kekulé. Laut Professor Kekulé hat es bisher wenige schwere Infektionen bei Übertragungen im privaten Bereich gegeben.

Hohe Decken – viel Platz für viel Luft. Bildrechte: imago sportfotodienst

Bisher habe es noch keinen Ausbruch in einem Schwimmbad gegeben, sagte Prof. Kekulé. In einer Schwimmhalle mit hohen Decken sieht er keine überdurchschnittliche Gefahr. Es käme aber auf die Größe des Hallenbads an und darauf, wie viel Luftaustausch stattfindet.



Im Herbst wäre ein (ausreichend) regelmäßiger Luftaustausch in den beheizten Bädern viel zu teuer. Auch in Nebenräumen, wie Umkleiden oder der Sauna "ist man schon in einer Situation, wo man an so Super-Spreader-Ereignisse denken muss", so Kekulé. Hallenbäder müssten seiner Ansicht nach dringend analysiert werden.



Außerdem sagte Professor Kekulé: "Es ist übrigens auch eine Tatsache, dass wir keinen Ausbruch haben im Freien. Es gibt keinen Ausbruch im Freien, der dokumentiert wäre, wo man eine große Zahl von Infektionen hat, im Sinne eines Super-Spreader-Ereignisses."