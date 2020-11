ich freue mich, dass Sie heute wieder dabei sind – auch wenn es Ihnen vielleicht wie unserer Leserin Hannah S. geht. Sie hat uns nämlich geschrieben, dass sie Wörter wie "exponentiell" nicht mehr hören kann (in der gestrigen Ausgabe des Newsletters hatte ich versucht zu erklären, was mit diesem Begriff gemeint ist).



Sie schreibt: "Ich liebe unsere Sprache und habe bei Vorträgen und beim Schreiben gelernt, wie wunderschön wir uns, ob kurz- oder langatmig, damit ausdrücken können. Nun zwingt uns die Corona-Pandemie ,Wörter und Formulierungen zu verstehen und/oder zu verwenden, die nicht zum Sprachgebrauch der meisten unserer Mitmenschen gehören. Und gerade diese müssten doch, ob "light" oder nicht, die Gründe für einschneidende Maßnahmen zur Verringerung von Kontakten ("social distancing") im "Lockdown" verinnerlichen können."



Zuerst einmal: Herzlichen Dank für die ausführliche Mail an uns. Und ich muss gestehen, den Verdruss kann ich sehr gut verstehen – sowohl an den immer neuen Worten und Begriffen, die wir in unseren Sprachgebrauch aufnehmen müssen, als auch an den Umständen, die uns dazu zwingen. Deswegen finde ich den Vorschlag von Hannah S. am Ende ihrer Mail ganz wunderbar: "Wir gehen sehr schwierigen Zeiten entgegen. Da ist es umso wichtiger, uns täglich Mut zu machen oder über schöne und lustige Dinge zu berichten." Dem kann ich nur zustimmen.



Welches schöne Erlebnis Hannah S. erzählt, werde ich Ihnen am Ende des Newsletters vorstellen. Vielleicht haben Sie ja auch ein paar schöne und aufmunternde Berichte für uns.



Zurück aber zu unseren Themen heute. Ich möchte mit Ihnen der Frage nachgehen, warum die Gesamtzahl der belegten Intensivbetten relativ gleich bleibt, obwohl immer mehr Covid-19-Patientinnen und Patienten auf der Intensivstation liegen. Und: Die Teststrategie wurde geändert. Es soll nun nicht mehr jeder mit Erkältungssymptomen getestet werden, da eine Überlastung der Testkapazitäten befürchtet wird.



Viel Stoff für heute. Legen wir los. Schauen wir aber wie immer zuerst auf die aktuellen Zahlen.