Corona-Daten-Newsletter | Mittwoch, 23. September 2020 Mehr Schulden und mehr App-Wissen

Ich hatte nicht erwartet, dass zur Corona-Warn-App so viele Fakten heute zusammen kommen. Der Telekom-Chef hat auch vorgerechnet, dass in Deutschland 53 bis 55 Millionen Smartphones technisch in der Lage sind, die App zu nutzen. Das wären 86 Prozent aller Smartphones. Er zitierte auch eine Studie, wonach die Mortalität und die Infektionsrate sinken würden, wenn in einem Land 15 Prozent der Bevölkerung eine Corona-Warn-App nutzt.



Neu war für mich auch, dass Apple und Google jetzt definitiv sagen, dass es keine Anpassungen für ältere Betriebssysteme geben wird. Kanzleramtschef Helge Braun sagt zwar, man würde das weiter fordern, aber der Telekom-Chef hat die Hoffnung in dieem Fall wohl aufgegeben. Er betonte lieber, dass Google und Apple davon profitiert hätten, wie deutsche Entwickler die Bluetooth-Technologie für die App nutzbar gemacht haben.



Was die App für mich ja nach wie vor zeigt: Wie schnell wir in Deutschland auch digitale Dinge machen können. Die Menschen von SAP und Telekom hatten 50 Tage Zeit und haben die App im Homeoffice entwickelt. Das sollen Google oder Apple mal nachmachen.



Einen Link habe ich in diesem Zusammenhang noch: Weil die App mit einer Bluetooth-Schnittstelle arbeitet, ist diese auch von anderen Geräten ansprechbar. So lässt sich sehen, wer in der Umgebung die App auch nutzt. Mit dieser Internetseite habe ich das neulich im RE in Magdeburg ausprobiert und das hat gut funktioniert.



Eine letzte Bemerkung zu dem Thema: Die App ist Open Source und das lässt sich nicht genug loben, finde ich. Ich habe neulich nämlich sehr ausführlich über die Open-Source-Idee mit Experten aus Sachsen-Anhalt gesprochen.