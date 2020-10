Die Zahlen steigen: Zuletzt wurden immer wieder Höchstwerte erreicht, die es seit April nicht mehr gegeben hatte. Auch heute: 2.828 Corona-Fälle an einem Tag.



In Nordrhein-Westfalen wurden 773 neue Infektionen gemeldet, 388 in Baden-Württemberg und 375 in Bayern.



In Berlin wurden 288 neue Corona-Infektionen gemeldet. Wegen der steigenden Infektionszahlen verschärft der Senat dort die Eindämmungsmaßnahmen: Er hat am Dienstag eine nächtliche Sperrstunde beschlossen. Restaurants, Bars und Geschäfte, in denen es Alkohol gibt, müssen zwischen 23 und 6 Uhr geschlossen bleiben.