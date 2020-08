Corona-Daten-Newsletter | Mittwoch, 26. August 2020 Es geht wieder los

Guten Abend, liebe Leserin,

Guten Abend, lieber Leser,



für viele geht es ab heute wieder früher ins Bett: Morgen beginnt in Sachsen-Anhalt die Schule. Thüringen und Sachsen ziehen am Montag nach. Was sonst vielleicht nur für launige Moderationen in den Radiofrühsendungen reichte, ist in diesem Jahr ein Politikum: Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler, für Lehrerinnen und Lehrer? Und gibt es Pläne für das Distanzlernen?



Darum soll es heute kurz gehen. Und wie ich Ihnen schon am Montag geschrieben habe: Ich habe die Nase voll von Corona und hätte kein Problem, noch einmal Urlaub zu machen. Heute habe ich gelernt: Das ist total menschlich. Warum, erfahren auch Sie gleich.