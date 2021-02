Corona-Daten-Newsletter | Mittwoch, 17. Februar 2021 Lust auf Urlaub

Das Pharma-Unternehmen IDT Biologika kooperiert mit dem britisch-schwedischen Unternehmen Astrazeneca, um deren Impfstoff in Dessau zu produzieren. Der IDT Biologika-Standort soll vergrößert werden. So könnte in Sachsen-Anhalt die größte Impfstoffanlage Europas entstehen. Die erweiterten Produktionsanlagen sollen Ende 2022 in Betrieb genommen werden. IDT Biologika will auch einen eigenen Corona-Impfstoff auf den Markt bringen.