Corona-Newsletter | Mittwoch, 15. Juli 2020 Erst die Sommerferien – und dann?

Wie wird die neue Normalität in den Klassenzimmern nach den Sommerferien aussehen?

Wie wird die neue Normalität in den Klassenzimmern nach den Sommerferien aussehen?

Wie wird die neue Normalität in den Klassenzimmern nach den Sommerferien aussehen? Bildrechte: MDR/Isabell Fleck

ich begrüße Sie. Mein Kollege Martin Paul ist ja ein Fuchs. Da hat er Sie gestern hier an dieser Stelle ganz schön neugierig gemacht, was? Da hat er gemeint, ich würde gerade wenig schlafen – und Ihnen heute erzählen, warum. Na dann mache ich das mal: der Grund ist mein neugeborener Sohn. Der schreit und quengelt und macht andere laute Geräusche. Darf er aber. Ist okay.