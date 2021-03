Corona-Daten-Newsletter | Mittwoch, 10. März 2021 Was kann Sputnik V?

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung ist optimistisch, dass mit ausreichend Nachschub an Impfdosen der Großteil der Menschen in Deutschland bis Anfang August immunisiert sein könnte. Der Optimismus hat verschiedene Gründe. Einer davon ist der neuste Stolz Russlands: Sputnik. Mal wieder. Diesen Impfstoff prüft jetzt auch die europäische Arzneimittelbehörde EMA. Der Chef der Ständigen Impfkommission ist zuversichtlich, dass er auch in der EU zugelassen wird.