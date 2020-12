Corona-Daten-Newsletter | Mittwoch, 16. Dezember 2020 Was kommt nach der Katastrophe?

Schule ist ein ganz besonderer Ort. Sie sind ab heute nicht mehr zugänglich. Aber Schulen unterrichten auch nicht. Lernen und Unterrichten sind nicht an einen Ort, sondern an Menschen gebunden. Und Menschen können auch digital kommunizieren, so wie wir es jeden Abend machen. Viele Menschen können zu Hause arbeiten, Schüler und Schülerinnen können das auch.

Ich hatte dazu heute einige Leute am Telefon. Was mich überrascht hat: Wirklich niemand war überrascht , dass das heute in Sachsen-Anhalt nicht geklappt hat.

Einige Sätze, die mich heute erreichten und mit denen niemand so richtig zitiert werden will:



"Am LISA arbeiten Lehrer. Wie sollen die Server betreiben?"



"Unsere Technik ist auf dem Stand vom 23.3.2020. Normalerweise hätten wir 250 Schulen, 3.000 Lehrkräften mit 50.000 Schüler den Zugriff verweigern müssen.



"Manche am LISA haben schon Weihnachtsgrüße verschickt."



"Dass diese Struktur nicht funktioniert, sagen wir schon lange."



"So was kommt von so was."



"Es ist richtig, dass das Bildungsministerium gegen den Widerstand am LISA den Server-Umzug durchgesetzt hat."