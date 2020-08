Corona-Daten-Newsletter | Mittwoch, 12. August 2020 Warum schon im Hochsommer Weihnachtsmärkte geplant werden

Lieber gemeinsam gegen die Pandiemie statt Konkurrenzdenken



Eine Leserin hat uns per Mail geschrieben, dass sie selbst aus Russland stammt und dort Verwandte und Freunde hat – deren Gesundheit sie selbstverständlich nicht gefährdet sehen will. Sie sieht in der Zulassung des Impfstoffs Prestige als Hintergrund und da die dritte klinische Phase noch nicht abgeschlossen ist, würde sie sich auch jetzt noch nicht damit impfen lassen.



ABER: In erster Linie habe die Zulassung Relevanz für die Menschen in Russland. Bei Risiken durch den Impfstoff, zum Beispiel Nebenwirkungen, sei es an ihnen, das russische Gesundheitsministerium oder Präsident Putin selbst zur Rechenschaft zu ziehen. Denn Putin habe sich gestern persönlich weit aus dem Fenster gelehnt – was gewissermaßen tatsächlich für die Wirksamkeit und Verträglichkeit des Mittels spreche. Doch auch in dem Fall erwarte sie nicht, dass Deutschland den russischen Impfstoff kaufen werde. Abschließend meint sie:



"Die Russen haben im Idealfall etwas entwickelt, was sie auf dem heimischen Markt für sich nutzen können und was sie darüber hinaus ernsthaft im weltweiten Kampf gegen eine Pandemie anbieten können. Dass dieser [Kampf, Anm.d.Red.] unabhängig von sonstigen Meinungsverschiedenheiten und Konfrontationen, auch wirtschaftlichem wie geschäftlichem Konkurrenzdenken, im Vordergrund sein sollte, haben leider allerdings nicht nur die Russen vergessen. Auch das sollte zu denken geben."