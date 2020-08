Corona-Newsletter | Mittwoch, 5. August 2020 Welche Corona-Themen in der Schweiz diskutiert werden

Heute möchte ich Ihnen zwei Themen vorstellen, die mich in letzter Zeit beschäftigt haben. Das ist zum einen der Blick auf die Corona-Situation in der Schweiz. Dort werden gerade Themen wie Anstieg der Infektionszahlen, Umgang mit der Maske und Ansteckungsorte diskutiert. Themen, die auch bei uns hier in Deutschland durchaus kontrovers diskutiert werden.



Außerdem leisten die Kolleginnen und Kollegen in ihrer Berichterstattung – speziell in der datenjournalistischen Berichterstattung – in meinen Augen hervorragendes. Und aus der Situation dort, kann man durchaus auch Vergleiche zur Situation in Deutschland ziehen.



Als zweites Thema möchte ich noch ein kurzes Wort zu den Demonstrationen vom Wochenende in Berlin verlieren – und zur Diskussion darum. Aber keine Angst, es wird nicht der x-te "Was sind das nur für Leute"-Beitrag. Ich möchte Sie auf einen Kommentar des WDR-Journalisten Georg Restle hinweisen, der Gründe nennt, warum man die Versammlungsfreiheit auf keinen Fall einschränken sollte.