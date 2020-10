Zum Schluss möchte ich Ihnen noch einen Hinweis mitgeben. Er erscheint mir, angesichts des derzeitigen Wissens über die Ausbreitung des Virus durchaus sinnvoll zu sein – wenn ich mir anmaßen darf, das einzuschätzen.



Der Virologe Christian Drosten hat in seiner aktuellen Folge des NDR-Podcast "Corona-Daten-Update" betont, dass das Virus sich in Clustern verbreite – also durch Ereignisse und ausgelöst oft nur durch eine Person. Darin sei sich die Wissenschaft ziemlich einig (nachzulesen ist das auch hier bei ntv). Diese Cluster aufzuspüren, sei die wichtigste Aufgabe bei der Bekämpfung der Pandemie. Nach dem Vorbild Japans, die laut Drosten erfolgreich mit der Strategie seien, sollte man daher Cluster-Tagebücher führen.



Oft wisse man nicht mehr, wann und mit wem man sich vor ein paar Tagen getroffen hat oder in welche Situationen man zufällig hineingeraten sei.



Im Podcast sagt Drosten: "Was das Infektionsgeschehen wirklich treibt, ist das Quellcluster, aus dem er seine Infektion hat." Meist könnten sich Menschen nicht mehr an Gefährdungssituationen erinnern, die sieben oder zehn Tage zurückliegen. Aber: "Dieses Cluster köchelt immer noch."



Notizen über Situationen in denen man sich befunden hat, wo zum Beispiel viele Menschen in einem Raum waren, könnten dann helfen.