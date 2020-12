Corona-Daten-Newsletter | Mittwoch, 9. Dezember 2020 Wie es Ihnen geht

Liebe Leserinnen und Leser, es gibt neue Entwicklungen zum Thema von gestern. Bundeskanzlerin Merkel (CDU) hat am Mittwoch in einer Generaldebatte zum Haushalt einen harten Lockdown nach Weihnachten, mit Schließungen der Geschäfte bis zum 10. Januar, gefordert. Sie rief zudem zur Solidarität auf und appellierte, die Kontakte vor Weihnachten wirklich zu beschränken. Merkel schlug auch vor, den Schulferienbeginn auf den 16. Dezember vorzuziehen. Sie sagte: "Was wird man denn im Rückblick auf ein Jahrhundertereignis mal sagen, wenn wir nicht in der Lage sind, für diese drei Tage doch irgendwie ein Lösung zu finden." Außerdem sage ich Ihnen heute, wie es Ihnen geht – das meine ich natürlich mit einem Zwinkern. Das Team von MDRfragt hat Menschen aus Mitteldeutschland zu ihrer Meinung über die Corona-Maßnahmen und zu ihrem Befinden während der Pandemie befragt. Vielleicht haben Sie ja bei der Befragung mitgemacht. Heute Morgen präsentierten die Kolleginnen und Kollegen wieder Ergebnisse, die sagen: Die Stimmung hat einen neuen Tiefstand erreicht. Mehr dazu nach den aktuellen Zahlen.

Deutschlandweit wurden dem Robert Koch-Institut (RKI) im Vergleich zum Vortag 20.815 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet, davon 4.072 in Nordrhein-Westfalen, 3.828 in Bayern und 2.639 in Baden-Württemberg.



In Sachsen ist der Inzidenzwert weiterhin am höchsten mit 315 Fällen pro 100.000 Einwohnern in den letzten sieben Tagen. Thüringen folgt erneut mit einer Inzidenz von 187.



Das sind die detaillierten Zahlen für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen: