Corona-Daten-Newsletter | Mittwoch, 10. Februar 2021 Tausendmal (nicht) berührt

Nach den Corona-Demonstrationen in Leipzig und Berlin im November ist nun bewiesen, was vorher viele vermutet hatten: Die Demonstrationen waren Superspreader-Veranstaltungen. Eine Studie des Mannheimer Wirtschaftsforschungsinstituts ZEW und der Humboldt-Universität Berlin hat das Infektionsgeschehen in den Landkreisen analysiert, in denen auf Reisen zu den Kundgebungen spezialisierte Busunternehmen Fahrten zu den Demonstrationen in Leipzig am 7. November und in Berlin am 18. November angeboten hatten.