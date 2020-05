Corona-Newsletter Mittwoch, 20. Mai 2020 Sicher in und durch den Feiertag

morgen steht uns ein Feiertag ins Haus. Himmelfahrt. Normalerweise ein Tag, auf den sich viele Menschen freuen. Doch was ist in diesen Zeiten schon normal!?



Dennoch denke ich, dass viele von Ihnen mit Vorfreude auf den morgigen Tag blicken. Vielleicht können Sie eine Pause vom Homeoffice machen. Wo es geht, können Sie ein paar Freunde oder die Familie treffen. Oder einen Biergarten besuchen. Wie das geht und was an Himmelfahrt genau erlaubt ist, versuche ich heute für Sie zusammenzufassen...