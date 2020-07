Corona-Newsletter | Mittwoch, 22. Juli 2020 Mit künstlicher Intelligenz gegen Corona

ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich etwas von künstlicher Intelligenz höre, denke ich an Science-Fiction oder Kinofilme. Oder an Computerspiele. Die KI, wie künstliche Intelligenz gerne abgekürzt wird, war in jungen Jahren für mich ein ständiger Begleiter in den Fußballsimulationen, die ich gespielt habe. Sie hat meine Gegner gesteuert und versucht, möglichst realistisch auf mich zu reagieren. Das war es dann aber auch mit meinem Wissen über KI.



Künstliche Intelligenz kann natürlich viel mehr, als kleine Pixelfußballer über einen virtuellen Rasen scheuchen. Das zeigen jetzt z.B. Forscher an der Technischen Universität Dresden. Sie nutzen KI, um Wirkstoffe gegen das Coronavirus zu finden. Sie lassen die KI quasi eine Arbeit machen, für die die Forscher selbst sonst Jahrzehnte bräuchten.



Und wir alle wollen doch eins: lieber früher als später diese Krankheit besiegen. Im heutigen Newsletter erkläre ich Ihnen, was die Wissenschaftler da in Dresden genau machen.