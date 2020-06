Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser, das Wochenende ist vorbei – und am Ende dieser Woche ist der Juni zur Hälfte fast schon wieder vorbei. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht: Ich habe mich heute Morgen bei dem Gedanken ertappt, dass wir nun schon seit knapp drei Monaten im Ausnahmezustand leben – und ich mich trotz der langen Zeit an vieles gewöhnt habe. Damit meine ich auch das Tragen des Mundschutzes beim Einkauf.

Trotzdem wissen wir alle: Diese Pandemie ist noch nicht überwunden. Ich freue mich, dass Sie deshalb auch heute Abend unseren Newsletter lesen. Für mich ist das eine Premiere: Nach vielen Recherchen rund um das Coronavirus und dessen Auswirkungen darf ich heute zum ersten Mal diesen Newsletter für Sie schreiben. Ich bin gut eingearbeitet worden (Danke, Fabian! Danke, Martin!) und freue mich darauf, Ihnen jetzt einen Überblick über das Wichtigste an diesem Montag zu geben.

Heute soll es im Newsletter um Demonstrationen in Corona-Zeiten gehen – ein Thema, über das in den vergangenen Tagen viel gesprochen worden ist. Bevor wir uns der Demos und nicht eingehaltener Abstandsregeln widmen, zunächst ein Blick auf die aktuellen Zahlen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Die sehen, so viel kann ich Ihnen schon einmal sagen, gut aus: Die Zahl der neuen positiv Getesteten ist stabil und auf einem niedrigen Niveau.