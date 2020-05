Corona-Newsletter Montag, 18. Mai 2020 Hoffnungsvolle Nullnummer?

ich habe am Wochenende staunend auf mein Smartphone gestarrt. Keine neue Corona-Infektion von Freitag auf Sonnabend in ganz Sachsen-Anhalt. Wow, dachte ich. Super. Das ist eine gute Nachricht.



Aber umso länger die Nachricht in meinem Kopf herumschwirrte, umso mehr Fragen haben sich aufgetan. Was bedeutet das denn konkret? Ist das vielleicht ein Messfehler? Kann das sein? Und genau diesen Fragen möchte ich mich heute widmen. Ich habe mit meinem Kollegen Manuel Mohr gesprochen und er erklärt Ihnen und mir, was diese Nachricht bedeutet. Ist sie wirklich so gut, wie sie auf den ersten Blick scheint?