Corona-Daten-Newsletter | Montag, 11. Januar 2021 Mit dem Schlimmsten rechnen und auf das Beste hoffen

Einen schönen guten Abend!



Ich hoffe, es geht Ihnen gut und Sie haben den ersten Tag mit den neuen Einschränkungen, den Start in manchen Impfzentren und dem Beginn des Distanzlernens Ihrer Kinder oder Enkelkinder ohne allzu große Aufregung und Ärger überstanden. (Schreiben Sie mir gern, wie es Ihnen heute ergangen ist: corona-newsletter@mdr.de)



Bei mir lösen manche Probleme oder Dinge, die derzeit nicht wie erwartet funktionieren, oft nur ein Schulterzucken aus: Ist halt so.



¯\_(ツ)_/¯



Denn das war ein Grund für die Überschrift: Rechnen wir erst mal damit, dass Schulplattformen nicht funktionieren, dass die Impfungen nicht schnellstmöglich großflächig starten und die Corona-Pandemie nicht so schnell überstanden ist. Dann können wir uns darauf einstellen, Schülerinnen und Schüler anders zu bilden, Kinder anders zu beschäftigen und weiter auch nur den nötigsten persönlichen Kontakt zu anderen Menschen haben.



Ich glaube, wenn wir mit dem Schlimmsten rechnen, sind wir weniger enttäuscht, wenn Dinge nicht funktionieren. Freuen uns aber umso mehr, wenn sie tatsächlich funktionieren.



Warum dieser mentale Kniff auch an anderen Stellen gut sein könnte, will ich Ihnen heute schreiben. Auch auf Impfzentren will ich mit Ihnen schauen.

Ihnen gefällt der Newsletter? Empfehlen Sie ihn gern weiter. Wenn Sie in Zukunft den Newsletter bequem und regelmäßig in Ihrem Mailpostfach erhalten wollen, können Sie sich kostenlos hier dafür anmelden.

Es hat sich bei den Impfungen kaum etwas geändert. Vorrang haben:

Menschen, die in Alten- oder Pflegeheimen leben .

. Menschen, die in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen oder im stationären Pflegedienst mit alten Menschen arbeiten .

. Menschen, die in medizinischen Einrichtungen arbeiten, wo sie Corona-Infizierten begegnen können .

. Menschen, die in medizinischen Einrichtungen Patientinnen und Patienten pflegen , die ein besonders hohes Risiko haben, an Corona schwer zu erkranken.

, die ein besonders hohes Risiko haben, an Corona schwer zu erkranken. Und Menschen, die älter sind als 80 Jahre. Mobile Impfteams fahren die Einrichtungen ab. Diese Teams sind auch den Impfzentren zugeordnet. Neu ist jetzt: Nach und nach geben die Impfzentren auch Termine heraus, an denen die Impfberechtigten auch in die Impfzentren kommen können.

Die Impfzentren vergeben ihre Termine je nach Bundesland unterschiedlich. Und weil die Organisatoren auch unterschiedlich vorgehen, sind Termine unterschiedlich verfügbar. Und klar: Impfzentren bieten natürlich Termine nur an, wenn sie auch Impfdosen haben. Es sollten also jeden Tag neue hinzukommen. Und ab morgen soll auch der zweite zugelassene Impfstoff in den Impfzentren ankommen.



Ohne dass ich jetzt überall durchgeklickt habe: Die Termine, die man heute buchen konnte, sind sicher schon weg. Aber Sie können jederzeit selbst nachschauen. Hier die Links dazu:

In Sachsen koordiniert das Deutschen Roten Kreuz die Impfungen. Seit 14 Uhr ist die Terminvergabe möglich. (Theoretisch jedenfalls, denn jetzt heißt es gerade, die Server seien überlastet.)

koordiniert das Deutschen Roten Kreuz die Impfungen. Seit 14 Uhr ist die Terminvergabe möglich. (Theoretisch jedenfalls, denn jetzt heißt es gerade, die Server seien überlastet.) In Sachsen-Anhalt organisieren die Landkreise die Impfungen. Sie schalten dementsprechend auch zu unterschiedlichen Zeiten die Termine frei. Termine gibt es auch unter der Telefonnummer 116117.

organisieren die Landkreise die Impfungen. Sie schalten dementsprechend auch zu unterschiedlichen Zeiten die Termine frei. Termine gibt es auch unter der Telefonnummer 116117. Auch in Thüringen lassen sich Termine online buchen oder unter der Telefonnummer 03643-4950490. Bei der Online-Buchung halte ich es für sinnvoll, wenn Enkelin, Sohn oder Nachbarn Menschen über 80 dabei helfen.



Meine letzte Anmerkung zum Impfen haben wir in der vergangenen Woche für MDR SACHSEN-ANHALT herausgefunden: Jemand bucht einen Termin in einem Nachbar-Landkreis. Das kann beim Online-Termin-Buchen natürlich nicht ausgeschlossen werden.



Aber: Wenn jemand impfberechtigt ist und einen Termin hat, wird er oder sie geimpft – auch wenn er oder sie in einem anderen Landkreis oder Bundesland wohnt. Eine solche Beschränkung sieht die Impfverordnung nämlich eigentlich nicht vor. Zudem: Wenn ein Krankenpfleger in Leipzig arbeitet, aber in Halle wohnt, ist es ja völlig egal, wo er sich impfen lässt. Kilometerweiter Impf-Tourismus ist wohl trotzdem nicht sinnvoll.