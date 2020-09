Corona-Daten-Newsletter | Montag, 28. September 2020 Bitte gehen Sie zum Arzt

Guten Abend liebe Leserinnen, liebe Leser, nachdem mein Kollege Marcel Roth Sie in der vergangenen Woche begleitet hat, darf ich nun wieder für Sie schreiben. Ich freu mich schon darauf. Heute, am Anfang der Woche, möchte ich mit Ihnen gern auf die Entwicklungen der Corona-Situation schauen – vor allem, wo aktuell Infektionen auftreten. Außerdem möchte ich mit Ihnen die medizinische Versorgung jenseits von Corona besprechen. In Großbritannien gibt es nach einem Bericht des ZDF einen erheblichen Behandlungsstau in den Krankenhäusern wegen der Corona-Situation, mit teils schwerwiegenden Folgen für die Menschen. Ob das auch so für Deutschland zutrifft und warum Mediziner davor warnen, aus Angst vor dem Virus Vorsorgeuntersuchungen auszulassen oder Behandlungen nicht in Anspruch zu nehmen, das thematisiere ich weiter unten.

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat am Montag 1.192 deutschlandweit positiv auf das Virus getestete Menschen gemeldet. Das sind fast 1.000 Fälle weniger als am letzten Freitag als 2.153 Neuinfektionen gemeldet wurden. Aber diese Schwankung tritt erwartungsgemäß immer am Wochenanfang auf.



Die meisten neuen Fälle wurden aus Baden-Württemberg (433), Nordrhein-Westfalen (325), Bayern (101) und Berlin (83) gemeldet. Aus Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und dem Saarland wurden am Sonntag keine Fälle an das RKI übermittelt. Das heißt, etwaige Infektionen werden dort in den nächsten Tagen nachgemeldet.



Und so haben sich die Infektionszahlen in unseren drei Bundesländern entwickelt: