Corona-Daten-Newsletter | Montag, 24. August 2020 Nur noch kurz die Welt retten

haben Sie eigentlich auch genug von der Corona-Pandemie? Ich schon. Aber genauso wie ich etwas gegen die Hitze in der vergangenen Woche hatte, ändert das ja nix.



Ich freue mich, dass Sie mich nach dem Urlaub wieder in Ihr E-Mail-Postfach lassen. Und ich glaube, diese Woche wird es in sich haben. Aber schauen wir erst einmal noch zurück: Auf ein weltweit einmaliges Konzert-Experiment in Leipzig am Wochenende und auf die aktuellen Zahlen (die ja auch ein Blick in die Vergangenheit sind).