Das Robert Koch-Institut (RKI) hat am Montag 1.382 positiv auf das Virus getestete Menschen gezählt. Die Zahl mag auf den ersten Blick klein aussehen, erfahrungsgemäß liegt das montags aber vor allem daran, dass übers Wochenende nicht alle Länder vollständige Zahlen melden konnten. Unsere Kolleginnen und Kollegen vom NDR haben das hier sehr anschaulich erklärt. So lag zwar am Freitag die Zahl der positiv getesteten Menschen deutlich höher, nämlich bei 2.673 – am vergangenen Montag waren es jedoch auch nur 1.192 Menschen. Zum Aufatmen taugen die aktuellen Zahlen also nicht gerade. Besonders viele neue Fälle gab es in Nordrhein-Westfalen (+414 zum letzten Meldetag) , Hessen (+190) , Baden-Württemberg (+171) und Bayern (+145) .

Gerade wegen der montäglichen Meldeverzögerung ist es aber sinnvoll, auch einen Blick auf die sogenannte 7-Tages-Inzidenz zu werfen. Sie zeigt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den letzten sieben Tagen positiv getestet wurden. Beträgt der Wert mehr als 50, wird die Region möglicherweise zum Risikogebiet. In einer Karte macht das RKI so das Infektionsgeschehen in den unterschiedlichen Landkreisen sichtbar.



Am Freitag waren es deutschlandweit noch vier Landkreise, die den Warnwert von 50 Fällen in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner überschritten hatten. Am Montag sind es schon sieben: Hamm und Remscheid in Nordrhein-Westfalen, Vechta in Niedersachsen und die Berliner Bezirke Tempelhof-Schöneberg, Neukölln, Friedrichshain-Kreuzberg und Mitte.



Das ist besonders problematisch, weil in einigen Bundesländern aktuell die Herbstferien beginnen. Mit Corona-Hotspots in ganz Deutschland steigt das Infektionsrisiko auch bei innerdeutschen Reisen. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gibt es aber bisher keine Quarantänepflicht für Rückkehrer aus innerdeutschen Risikogebieten. In anderen Bundesländern wie Berlin und Mecklenburg-Vorpommern schon. Worauf Sie bei Reisen in den Ferien achten müssen, hat mein Kollege Martin Paul am Freitag erklärt.