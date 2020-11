ich grüße Sie herzlich zur neuen Ausgabe unseres Corona-Newsletters. Heute ist der erste Tag des "kleinen" oder Teil-Lockdowns – je nachdem, wie man es nennen will. Was ab heute gilt, möchte ich für Sie noch einmal kurz zusammenfassen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich heute Nachmittag noch einmal zu Wort gemeldet und in einer Pressekonferenz die Maßnahmen begründet.



Ich muss gestehen, das klingt vielleicht ein wenig "newsnerdig", inzwischen verfolge ich die Pressekonferenzen, egal ob vom Robert Koch-Institut oder von Politikerinnen und Politikern sehr gern. Nicht wegen der vorbereiteten Statements, sondern weil man durch die Fragen der Presse-Kolleginnen und -Kollegen einen interessanten Einblick in den Stand der Diskussionen in den unterschiedlichen Redaktionen bekommt. Auch ist es spannend zu sehen, wie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf Fragen reagieren – souverän oder genervt, angespannt oder gut informiert. Und es finden sich immer wieder Aussagen in den Antworten, die wohl sonst in gut vorbereiteten Verlautbarungen so nicht gesagt werden. Aber dazu weiter unten mehr.



Und: Ich möchte Sie auf einen Newsletter hinweisen, der für unseren hier ein Vorbild ist und war: den Covid-19-Newsletter des Republik-Magazins aus der Schweiz. Vor einiger Zeit hatte ich mal gelesen, dass es der beste deutschsprachige Newsletter zum Thema Corona sei – und ich muss sagen: Durch die Lektüre fühle ich mich immer sehr gut informiert. Also von unserer Seite ein großes Lob an die erhellende und kluge Berichterstattung der Schweizer Kolleginnen und Kollegen. Schön, dass ihr wieder aus der Corona-Pause zurück seid und euren täglichen Newsletter wieder aufgenommen habt.



Schauen wir aber wie immer erst einmal auf die aktuellen Zahlen.