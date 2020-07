Corona-Newsletter | Montag, 27. Juli 2020 Ein halbes Jahr mit Corona

heute vor genau sechs Monaten – am 27. Januar 2020 – hat es in Deutschland den ersten bestätigten Corona-Fall gegeben. Ein Mitarbeiter des Autozulieferers Webasto in Bayern wurde damals positiv getestet. Inzwischen zählen wir bundesweit fast 207.000 nachgewiesene Fälle – womit wir insgesamt bisher recht gut durch die Krise gekommen sind.