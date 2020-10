Die für mich wichtigsten Aussagen von Alexander Kekulé. Warum die Situation für Virologen total normal ist Das Virus hätte sich jetzt verteilt. "Und das Geschehen wird langsam flächendeckend . Das könnte man mathematisch direkt zeigen, warum das so sein muss." Das sei ein ganz normaler Effekt . "Die Zahlen steigen jetzt nicht mehr durch einzelne Ausbrüche, sondern auf breiter Basis." Auch, weil wir uns jetzt mehr in geschlossenen Räumen aufhalten. Was das für Alten- und Pflegeheime heißt Sie seien nicht gut vorbereitet. "Ich finde, das ist ein Armutszeugnis für einen sozialen Staat, dass er Menschen, die sich nicht selber helfen können, nicht ausreichend schützt ." Schnelltests , um einen sicheren Besuch in solchen Einrichtungen zu ermöglichen, seien eine gute Lösung. "Ich weiß nicht, ob man das so schnell noch hinkriegt, ganz ehrlich gesagt. Das Hauptproblem sind die Lieferzeiten der Tests. Die müsste man quasi nächste Woche haben."

Wie gefährlich das Virus ist



Derzeit würde einer von 200 bis einer von 400 Infizierten sterben. "Aber das Risiko steigt exponentiell ab ungefähr 60 Jahren – in Deutschland vielleicht etwas später, weil wir eine gesunde Gesellschaft sind. Bei 70 bis 80 Jahren ist das Risiko schlagartig irrsinnig hoch, daran zu sterben."



Kein Land hätte es geschafft, nur Infektionen bei jungen Leuten zu haben und die Risikogruppen komplett zu isolieren. "Das ist praktisch gesehen kaum möglich. Aber wir müssen jetzt, wo dieser virale Sturm gerade anhebt, die Risikopersonen in Deckung bringen."



Es könne zwar sein, dass es nicht so schlimm würde. "Aber das ist so, als wenn Sie auf einer Bergwanderung schlechtes Wetter bemerken und Sie bauen das Zelt nicht rechtzeitig auf. Das ist schlecht und Sie werden nicht mehr trocken drinnen landen."



Welche martialischen Vergleiche Kekulé macht



Wer von einem großen Tier angegriffen würde, könne mit einer großen Keule zuschlagen. Bei einem Wespenschwarm allerdings nütze die Keule nichts. "Und hier werden wir von sehr kleinen Wespen angegriffen. Das heißt, jeder Einzelne in der Gesellschaft ist jetzt die letzte Linie der Verteidigung."



Deshalb müssten die Menschen ihr Verhalten ändern. Und da wüsste jeder, was zu tun sei. "Wir haben im Frühjahr geübt. Das war das Manöver. Und jetzt im Winter kommt der Krieg."



Was wir damit anfangen können



Die Taktik dürfe nicht geändert werden. "Es hat keinen Sinn, wie aufgescheuchte Hühner herumzurennen und immer die Fallzahlen anzuschauen. Ich gucke sie mir eigentlich am liebsten gar nicht mehr an."



Wenn er einkaufen gehe, würde er in jeder Sekunde seine Maske tragen. "Auch wenn nur 20 Leute drin sind. Und da ich über 60 bin, habe ich dann auch eine FFP-Maske auf."



Wer in der Straßenbahn etwas angefasst hat, soll sich erst mit der Hand am Auge reiben, nachdem er sie gewaschen hat. "Dann ist es extrem unwahrscheinlich, dass man eine Infektion abkriegt. Es müsste ganz dumm laufen, dass einem aus Versehen ins Gesicht gehustet wird. Es gibt Tropenärzte, die in den Ebola-Gebieten überlebt haben, obwohl da wirklich jeder Handgriff tödlich sein kann."



Das einzig Richtige also: Abstand, Maske tragen, Händewaschen und Lüften – das kennen wir. Und das können wir auch, denke ich.



Damit kommen wir auch durch die zweite Welle – auch wenn sie wohl länger dauert. Einige Anzeichen für eine zweite Welle (auch wenn es nicht ausschließlich harte Fakten sind) trage ich Ihnen nach dem Überblick über die drei mitteldeutschen Länder zusammen.