Corona-Daten-Newsletter | Montag, 14. Dezember 2020 Es ist eine Katastrophe

Eltern, die im Supermarkt, in Krankenhäusern, bei der Straßenbahn, in Pflege- oder Kinderheimen, bei der Post oder beim Energieversorger arbeiten: Sie müssen bis übermorgen mit Erzieherinnen und Erzieher und mit Lehrerinnen und Lehrern klären, was das genau für sie heißt.



Lehrer und Erzieher, die vielleicht auch Eltern sind, müssen sich jetzt auf die neuen Umstände einstellen. Ein paar meiner Kolleginnen und Kollegen haben vorhin erzählt, dass es in den Kindergärten heute noch keine Infos gab, wie es ab Mittwoch genau funktionieren soll.



Eltern, die nicht in so genannten systemrelevanten Berufen arbeiten, müssen mit ihren Chefs und Chefinnen reden, was die Einschränkungen genau für sie heißt.



Eine Mutter schrieb uns heute: "Man hatte im Sommer Zeit sich vorzubereiten. Nichts ist geschehen. Alles auf Kosten der Kinder! Die können sich ja nicht wehren. Wie soll die Zukunft für unsere Kinder aussehen?"



Und ein Vater: "Mein Sohn war im März und April komplett zu Hause, dann bis zu den Sommerferien nur an mittwochs von 8 bis 12 in der Schule. Im September ging es erstmal wieder normal los bis zu den Herbstferien. Danach kamen die ersten Fälle auch bei dem einen oder anderen Schüler. Ab Buß- und Bettag wieder alle zu Hause für anderthalb Wochen (kompletter Jahrgang Klasse 11). Warum haben wir so viel Geld für Zahlungen an Unternehmen zur Verfügung, aber kein Geld für regelmäßige Tests von Schülern und Lehrern?"



Ich lasse diese beiden Zitate stehen und halte mich zurück, weil ich sonst nur schimpfen würde.



Denn ich finde, es ist eine Katastrophe, wie wir in unserem Land mit dem Nachwuchs gerade umgehen. Mit unserer Zukunft.