Corona-Daten-Newsletter | Montag, 8. März 2021 Warum die Pandemie Frauen schwerer trifft

Parallel zu den Corona-Lockerungen ab dem 8. März können sich Bürgerinnen und Bürger ab heute einmal wöchentlich testen lassen – theoretisch. Praktisch sind die Schnelltests an vielen Orten noch nicht verfügbar. In Thüringen konnten am Montag noch keine kostenlosen Corona-Schnelltests angeboten werden. Laut Gesundheitsministerin Heike Werner ist der Grund, dass die nötige Verordnung der Bundesregierung bis Sonntagabend noch nicht vorlag. Auch in Sachsen-Anhalt stehen die Tests noch nicht flächendeckend zur Verfügung. Ministerpräsident Reiner Haseloff sagte, im Laufe dieses Monats bis in den April hinein werde all das, was zuletzt beschlossen wurde, funktionieren.