Corona-Newsletter Montag, 25. Mai 2020 Ein unermesslicher Verlust

Guten Abend, liebe Leserinnen und liebe Leser,



ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Und, dass ich wieder für Sie da sein darf. Heute möchte ich mit Ihnen auf zwei größere Themen schauen. Zum einen Covid-19-Tote. Was wissen wir dazu, was wissen wir nicht? Wie und was wird gezählt? Welche Daten brauchen wir noch?



Und zum anderen das Thema: Die möglichen Lockerungspläne Thüringens und Sachsens. Beide Länder haben angekündigt, in Zukunft mehr auf die Eigenverantwortung der Menschen zu setzen und statt Ausnahmen von den Beschränkungen zu beschließen, nur noch wenige Ausnahmen von einer generellen Freigabe zu benennen. Ein Wechsel der Sichtweise also. Gegen diese Pläne gibt es jedoch auch Widerstand.



Was ist Ihnen lieber, was halten Sie für sinnvoll? Wenn Sie mögen, schreiben Sie uns doch Ihre Gedanken dazu.