Corona-Daten-Newsletter | Montag, 15. Februar 2021 Ein Update zu den Corona-Impfungen: mRNA, Vektor und Co.

Mai Thi Nguyen-Kim sagt grundsätzlich: Wenn wir uns mit dem Virus infizieren, bringt jedes Corona-Virus seine RNA in unsere Zellen ein. Es vermehrt sich sogar innerhalb unserer Zellen. Und: Rund acht Prozent unseres menschlichen Genoms bestehen sogar etwa aus Viren-DNA. Das finde ich ganz schön erstaunlich. Das wusste ich so nicht.



Die mRNA-Impfstoffe (wie von Biontech/Pfizer und Moderna) bleiben außerhalb des Zellkerns. Damit kann also nichts in die DNA gelangen. Bei dem sogenannten Vektor-Impfstoff von Astrazeneca gehe das grundsätzlich schon, dass das sich fremde DNA in unserem Zellkern in unser Genom einbaut, so Mai Thi Nguyen-Kim. Aber für sie steht nach Betrachtung aller Fakten fest: Befürchtungen, dass genbasierte Impfstoffe durch Genveränderungen Nebenwirkungen auslösen, sind unbegründet.



Der Virologe Alexander Kekulé schätzt das ähnlich ein. Auch er sagt, bei mRNA-Impfstoffen ist es quasi ausgeschlossen, dass im Zellkern etwas verändert werden könne. Bei dem Vektor-Impfstoff könne man das aber nicht zu hundert Prozent ausschließen. Alle Untersuchungen hätten bisher keine Hinweise auf negative Veränderungen gegeben, "aber man kann anders als bei den RNA-Impfstoffen sich nicht zurücklehnen und sagen, wir schließen das von vornherein aus."