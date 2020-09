Corona-Daten-Newsletter | Montag, 7. September 2020 Gemeinsam Musik machen – Was beim Singen zu beachten ist

Guten Abend liebe Leserinnen, liebe Leser,



ich hoffe, Sie hatten ein schönes Wochenende – ein wenig ausspannen, die Sonne genießen – und wenn Sie arbeiten mussten oder andere Verpflichtungen hatten: Hoffentlich sind Ihnen diese leicht von der Hand gegangen. Vielleicht hatten Sie aber sogar Zeit, Ihrem Hobby nachzugehen oder eine Ausstellung oder ein Konzert zu besuchen. Helga aus Magdeburg hat uns zum Beispiel geschrieben und gefragt, wie es um Chorproben und gemeinsames Musizieren steht.



Besonders leicht ist das ja schon seit einiger Zeit nicht. Ich erlebe zumindest oft, dass es bei diesem Thema viel Unsicherheit gibt. Wie kann man sich mit seinem Verein treffen? Was ist überhaupt erlaubt, vor allem: Was ist sinnvoll? Darf man vor Publikum auftreten?



Die Zahlen verändern sich, die Empfehlungen und Verordnungen auch – und auch die Gewichtung und die Schlüsse, die aus neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen zu ziehen sind.



Aus diesem Grund möchte ich für Sie in diesem Newsletter zusammentragen, was derzeit der Stand in Bezug auf gemeinsames Musizieren ist und wo man die Informationen herbekommt.



Wenn auch Sie Fragen zur Gestaltung Ihres Vereinslebens haben oder einfach berichten wollen, wie Sie damit umgehen – schreiben Sie uns gern an corona-newsletter@mdr.de



Auch wenn Sie andere Fragen und Anregungen haben, was Sie schon immer mal interessiert: Immer her damit. Wir versuchen, eine Antwort zu finden.



Wie immer schauen wir aber zuallererst auf die aktuellen Zahlen.