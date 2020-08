Corona-Daten-Newsletter | Montag, 31. August 2020 Grippe vs. Corona: Neues zur Krankheitsschwere

Das Robert Koch-Institut hat heute 610 ↘ neue, positiv auf das Virus getestete, Fälle berichtet (Stand 08:40 Uhr). Das klingt gut, gab es doch am vergangenen Freitag mehr als 1.500 neue Fälle. Aber Sie wissen ja schon längst und kennen diese An- und Absteigen in den Fallzahlgrafiken: Montags sind meist nicht alle aufgetretenen Fälle berücksichtigt, da am Wochenende weniger Menschen zum Arzt gehen oder die Gesundheitsämter ihre Zahlen nicht melden.



Aber auch das RKI scheint im Moment einen vorsichtigen Abwärtstrend zu sehen. So schreibt es in seinem täglichen Situationsbericht: "Der in den vergangenen Wochen berichtete Zuwachs in den übermittelten Fallzahlen ist noch in Baden-Württemberg, Bayern und Bremen weiter zu beobachten, während in einigen Bundesländern die 7-Tage-Inzidenz wieder gesunken ist."



In Baden-Württemberg sind 169 Fälle dazugekommen und in Bayern 160. Zurückzuführen sind diese Fälle laut RKI auf Feiern im Familien- und Freundeskreis. In Wiesbaden gab es Infektionen bei einer Hochzeitsfeier und in der Folge habe das auch Schulen und Arbeitsstätten betroffen. Außerdem gibt es Neuinfektionen in Alters- und Pflegeheimen, Krankenhäusern, Einrichtungen für Asylbewerber und Geflüchtete, Gemeinschaftseinrichtungen sowie im Zusammenhang mit religiösen Veranstaltungen.