Corona-Daten-Newsletter | Montag, 22. Februar 2021 Hin und her, auf und zu und die dritte Welle

Einen schönen guten Abend!



In Sachsen können die Grundschüler seit einer Woche in getrennten Gruppen wieder zur Schule gehen. In Thüringen sollte es heute wieder losgehen – bis die Landesregierung die Öffnung von den Inzidenzzahlen in den Landkreisen abhängig machte. Die Regelung kam am vergangenen Freitag. In Sachsen-Anhalt sind Öffnungen in der nächsten Woche geplant.



Wenn ich das richtig sehe, ist die Präsenzpflicht an den Schulen aber ausgesetzt und die Eltern können entscheiden, die Kinder in die Schule zu schicken. Oder nicht. Es soll also heute um Schulen, Schülerinnen und Schüler, Väter und Mütter, Lehrerinnen und Lehrer gehen.



Zur Einstimmung: Spannende 15 Minuten von MDR WISSEN – Schule und Unterrichten gehen auch von Zuhause aus.