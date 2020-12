Corona-Daten-Newsletter | Montag, 28. Dezember 2020 Es wird geimpft

Liebe Leserinnen und Leser,



vielen Dank für Ihre zahlreichen freundlichen Wünsche zum Weihnachtsfest an unsere Redaktion. Ich hoffe, dass Sie alle angenehme Weihnachtsfeiertage verbracht haben, auch wenn die meisten von uns sicher mit Einschränkungen gefeiert haben.



Dennoch habe ich viele besondere Momente auch in diesem Jahr beobachtet: Einige befreundete Familien haben das erste Weihnachten mit ihrem Kind gefeiert. Eine Freundin von mir hat als Vikarin ihren ersten Weihnachtsgottesdienst durchgeführt – nicht live, sondern per Video. Und natürlich: Am zweiten Weihnachtsfeiertag wurde die deutschlandweit erste Impfung gegen Corona durchgeführt. In Halberstadt.



Dieser Impfstart wird heute Thema sein, aber auch Fragen und Antworten rund um das Thema Impfpflicht. Aber zunächst blicken wir auf die aktuellen Zahlen.